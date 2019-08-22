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Fuat Çapa'dan Eskişehirspor yönetimine "ültimatom"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı yönetimin kendilerine ve futbolculara verdiği sözleri yarına kadar yerine getirmesini istedi.

22.08.2019 16:45 Fuat Çapa'dan Eskişehirspor yönetimine
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı yönetimin kendilerine ve futbolculara verdiği sözleri yarına kadar yerine getirmesini istedi.
Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, siyah-kırmızılı yönetimde belirsizlik yaşandığını öne sürerek, kendisinin yönetime sunduğu rapora bile karar verecek mekanizmanın bulunmadığını iddia etti.
Bu sabah yönetimle bir toplantı yaptığını aktaran Çapa, şöyle konuştu:
"Yönetime rapor veriyorum, karar alacak mekanizma yok. Toplantıda açıkça kendilerine net olarak ültimatom verdik. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Getirilmediği takdirde de herkes şapkasını önüne koyacak, ona göre gerekeni yapacak. Bu süreci bu şekilde götüremeyiz, mümkün değil. Futbolculara verilen sözler yerine gelecek mi, bizlere verilen sözler yerine gelecek mi, bundan sonraki süreçte Eskişehirspor'un kurtuluşu ne olacak; yarın hepsini oturup bakıp göreceğiz. Kaçan değil, mücadele eden taraftayız. Bunlar olmayacaksa burada durmamızın ne anlamı var. Eğer her yıl 2-3 kongre oluyorsa, bir şeyler doğru olmadığı için oluyor."

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Kaynak: AA

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