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Fuat Çapa'dan iyilik hareketi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, doğum gününü iyiliğe dönüştürdü.

03.08.2019 18:48 Fuat Çapa'dan iyilik hareketi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, doğum gününü iyiliğe dönüştürdü.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörü Fuat Çapa, doğum günü öncesi iyilik hareketi başlattı. 15 Ağustos'ta aile ve dostlarından doğum günü için hediye ya da organizasyon yapmamalarını isteyen Fuat Çapa, onun yerine iyilikpaylas.org'a girerek Kansersiz Yaşam Derneği için başlatılan kampanyaya destek olmalarını istedi. Çapa'ya hediye vermek isteyenler bu siteye girerek derneğe online bağış yapabilecekler.
Projeyi öğrendiğinde ne yapabilirim diye sorduğunu ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Doğum günü kampanyalarından bahsettiler. Doğum gününüzde bir kampanya yapıp size hediye vermek isteyenleri bir iyilik yapmaya teşvik ediyorsunuz. Ben bu doğum günümde Kansersiz Yaşam Derneği için kampanya düzenledim. Çünkü erken teşhis bu hastalıkta çok önemli. Kanser hakkında toplumsal farkındalığa küçük de olsa bir katkım olsun istedim" dedi.


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Kaynak: DHA

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