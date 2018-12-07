Fuat Çapa, Eskişehir İçin Savaşıyor

Hollanda, Afyonkarahisar 'ın Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Çapa, 2000'den bu yana Belçika İsviçre ve Türkiye 'de çeşitli takımların teknik direktörlük görevini sürdürdü.

Kulüple yolları çeşitli nedenlerden dolayı kesişemeyen Çapa, siyah-kırmızılı yönetimden teklif alması üzerine Eskişehirspor ile sezon başında sözleşme imzaladı. Çapa, kulübün içinde bulunduğu sıkıntı süreçte elini taşın altına koydu.

Transfer yasağı bulunan Eskişehir temsilcisinin sezon başında bu sorunu aşamaması üzerine genç futbolcularla yoluna devam eden Çapa, ligde 17. sırada yer alan takımın zor durumu aşması için yürütülen kampanyalara öncülük edip, destekçilerin artması için çalışıyor.

"Eskişehirspor'da evimde gibiyim"

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika'da yetişen gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1980 yılından beri Eskişehir'de yaşadıklarını belirterek, ailesiyle Türkiye'ye geldiklerinde Eskişehir'deki evlerinde tatili geçirdiklerini söyledi.

Şu anda da 1992'de satın aldığı Eskişehir'deki evinde yaşadığını ifade eden 50 yaşındaki deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle de Eskişehir'de ve Eskişehirspor'daki gelişmeleri yakından takip ediyorduk. Teknik direktör olarak farklı kulüplerde çalışsam da boş zamanlarımı Eskişehir'de geçiriyordum. Ailem, yakınlarım ve arkadaşlarım burada. Bu yüzden Eskişehir'e olan ilgim çok anlamlı. Daha önce Eskişehirspor'u çalıştırma fırsatları hem benim hem de siyah-kırmızılı takımın yöneticileri tarafından hep kollandı ancak nasip bu sezonaymış. Geçmiş dönemlerde çalıştırsaydım takım bu süreçlere asla gelmezdi. Eskişehirspor'da evimde gibiyim. Sadece saha içinde değil, saha dışında da rahatım. Eskişehir'de da taraftar, yöneticiler ve bürokratlar bana bunu hissettirdi."

"Örnek alınacak bir kulüp haline geleceğiz"

Çapa, Eskişehirspor'un sağlam zemin atıp, birçok şeyi bunun üzerine inşa etmek zorunda olduğuna değinerek, siyah-kırmızılı takımın yılların getirdiği olumsuz birikim nedeniyle zorluklar yaşadığını vurguladı.

Kocaman bir şehrin Eskişehirspor için direndiğinin altını çizen Çapa, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor'a şehir dışından ve yurt dışından destekler geliyor. Yeniden toparlanma sürecinin başlamasını istiyoruz. Eskişehirspor yeniden toparlanırsa gelecek 5 yıl içinde Süper Lig'e çıkacaktır ve orada söz sahibi olacaktır. Bugün sahada mücadele eden genç futbolcular Eskişehirspor'un kurtuluşu olacak. Eskişehirspor, deneyimli ve doğru karakterli futbolcuları da gençlerin içine katarak yola devam etmek zorunda. Doğru hamleleri yapıp zemini doğru oturtursak 5 yıl içinde Türkiye'de örnek alınacak bir takım haline geleceğiz. Çok fazla hayale kapılmadan hedefler belirleyip, o doğrultuda ilerlemeliyiz. Taraftarın takımına büyük bir desteği var. Eskişehirspor'un bir hazırlık maçını bile 8-9 bin kişi statta izliyor."

Çapa, Eskişehirspor'un 31 Ağustos'ta transfer yasağını kaldıramadığını anımsatarak, "O gece farklı duygular yaşadım. O akşam bir depremde enkazın altında kalmış gibi olduk. Bu enkazı bırakıp gitmek aklımdan geçti. O sırada tesislere elinde kumbarasıyla gelip takıma destek olması için bana veren kız, benim için çok şey değiştirdi. Bunun üzerine Eskişehirspor'da devam etme kararı aldım. Taraftarla, yöneticilerle birlikte sorumluluk alarak yeniden yola çıktık." diyerek sözlerini tamamladı.