Fuat Çapa: Hedefimiz 2 Maçta 6 Puan

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ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, Hatayspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Oynayacağımız 2 karşılaşmada 2'de 2 yapmamız gerekiyor. 6 puan almamız gerekiyor ki önümüzdeki haftalarda daha çok yukarıya bakabilelim" dedi.Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor hazırlıklarını tamamladı. Eskişehir'in sabah saatlerinde yaptığı son çalışmanın ardından Milli Zafer İlkokulu öğrencilerinden oluşan bir grup taraftarlar tesislere geldi. Öğrenciler futbolculara yazdıkları moral mektuplarını verirken, bir süre onlarla birlikte vakit geçirdi.Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Hatayspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Önlerindeki Hatayspor ve Altınordu maçlarıyla çıkışa geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Çapa, "Önemli bir karşılaşma. Hatayspor bu yıl lige yeni takımlardan birisi ve ligde sürpriz yapan takımlardan birisi. Oyun olarak gayet iyi de oynuyorlar. İlk mağlubiyetimizi de burada onlara karşı almıştık. Oynayacağımız 2 karşılaşmada 2'de 2 yapmamız gerekiyor. 6 puan almamız gerekiyor ki önümüzdeki haftalarda daha çok yukarıya bakabilelim. Beklentilerin yüksek olması çok hoş bir şey, çok güzel bir şey. Bu bir bahane değil ama nereden geldiğimiz çok iyi biliyoruz. Hangi süreçlerden geldiğimizi biliyoruz. Eğer bugün bu umutları yaşayabiliyorsak demek ki dünden daha iyi olduğumuz içindir. Çünkü daha dün bunları konuşamıyorduk. Rakibimiz Türkiye Kupası'nda var, ligde belirli bir yerde ama biz de Eskişehirspor'uz. Bunu da hiç kimse göz ardı etmesin. O formanın bir ağırlığı var, o formanın bir değeri var. Şehrimizin bizden beklentileri var. Biz de bunu en güzel şekilde gidip, oradan güzel bir sonuçla buraya dönüp taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi."NE KADAR DERİNDEN ÇIKTIĞIMIZ KİMSE GÖZARDI EDİLMESİN"Takım olarak kendilerini affettirmek için daha 10 haftaları olduğunu anlatan Çapa sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimiz affettirmek için de önümüzde 10 tane haftamız var. Bu 10 hafta sonunda da inşallah herkes mutlu bir şekilde sezonu bitirmiş olur. İkinci yarıya transfer tahtasını açarak girmiş olsaydık şu andaki puan durumundan çok çok daha yukarıda olurduk. 30 puanların kesinlikle üzerinde olurduk. Bunu da oynamış olduğumuz Denizli ve Gazişehir maçları çok net bir şekilde gösterdi. İlk 3-4 içerisinde olabilirdik. İlk yarıda kredimizi tükettiğimiz için biraz daha fazla dokunuyor mağlubiyetler. Biz günü kurtarmak değil geleceği kurtarmak zorundayız. Eskişehirspor bu sezon çok zor bir süreç yaşadı. 'O sene bu sene' dedik ama bu sene çok zor bir sene oldu. Umutların tekrar yeşermesi, hedeflerin yeniden oluşması bunların hepsi güzel şeyler. Ne kadar derinden çıktığımızı da kimse göz ardı etmesin."Çapa ve futbolcular, minik taraftarlarla olan etkinliğin ardından Hatayspor deplasmanı için yola çıktı. - Eskişehir