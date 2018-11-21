21 Kasım 2018, 16:30
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Fuat Çapa: "Transfer Tahtasının Açılmasını Konuşacak Durumda Değiliz"

Fuat Çapa: "Transfer Tahtasının Açılmasını Konuşacak Durumda Değiliz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Daha sonra transfer tahtasının açılması, hedefleri kovalama gibi aşamaları gerçekleştirebiliriz." dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir  Şubesi'nin siyah-kırmızılı kulübün SMS kampanyasına destek vermesi dolayısıyla  düzenlenen basın toplantısına katılan Çapa, Eskişehirspor'un yaşatılması  gerektiğinin altını çizdi.
Çapa, Eskişehirspor'un sancılı bir süreçten geçtiğini ve her şeyi  kamuoyuyla paylaşamadıklarını kaydetti.
Siyah-kırmızılı kulübün yurt içi ve yurt dışında önemli bir marka  olduğunu anlatan Çapa, şöyle konuştu:
"Kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli  kampanyalarla sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra transfer tahtasının açılması,  hedefleri kovalama gibi aşamaları gerçekleştirebiliriz. Şu anda transfer  tahtasının açılmasını konuşacak ya da hedefleri belirleyecek bir süreçte değiliz.  Bu çok acı. Eskişehirspor hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Taraftarın  kulubüne olan tutkusu bunu gösteriyor."
Kulübün genel sekreteri Hasan Tuç da Anadolu'da futbolun ilklerini  başaran siyah-kırmızılı kulübün zor günler geçirdiğini hatırlatarak, kentin en  önemli markası Eskişehirspor'u ayakta tutmak için var güçleriyle mücadele  ettiklerini vurguladı.
Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal da Eskişehirspor'un  herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, bütün sağlık çalışanlarının SMS  kampanyasına destek vereceğine inandığını söyledi.

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