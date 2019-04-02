Fuat Cünedioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız HATAY REYHANLI belediye başkan adayı olan Fuat Cünedioğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. HATAY REYHANLI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fuat Cünedioğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız HATAY REYHANLI adayı Fuat Cünedioğlu kimdir? Bağımsız HATAY REYHANLI adayı Fuat Cünedioğlu yüzde kaç oy aldı?

Fuat Cünedioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız HATAY REYHANLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Fuat Cünedioğlu REYHANLI ilçesinde % 2,40 oranında oy almıştır. REYHANLI ilçesinde % 2,40 oranında oy olan Fuat Cünedioğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 1.083 adet oy sayısına ulaştı.

HATAY REYHANLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.