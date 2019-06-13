Fuat Oktay: 311 belediyenin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Belediyelerimizin sunduğu hizmetlerin e-devlet'e entegrasyon süreci başarıyla ilerlemektedir. Bugün, 'Dijital Türkiye Platformu' üzerinden 73 ilimizde bulunan 311 belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yer aldığı toplantıda konuşan Oktay, geçmişte biriken sorunlar için çözüm niteliğinde adımlar atıldığını söyledi. Oktay, "Şehirlerimizin geçmişiyle barışık şekilde geleceği kucaklaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız öncülüğünde yerel yönetim stratejimizi belirledik. Bu kapsamda, belediyelerin mali ve kurumsal yapılarının güçlenerek, yerelde ortaya çıkan ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerini uygulamaya koyduk. Yapılan bu düzenlemelerle yerel yönetimlerimiz idari, mali ve teknik açıdan daha güçlü hale geldi. Böylece merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisi de daraltılmıştır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul ve tüm şehirlere değer katmanın gayreti içinde olacaklarını belirterek, "Özellikle 25 yıllık tecrübe ve birikimlerimiz ile Türkiye'nin kalbi İstanbul'da yaptığımız ve yapacağımız tüm mega projeler, 82 milyon vatandaşımızın kazanımı olmaya devam edecektir" dedi.'ÇAĞIN ŞARTLARINA UYUMLU UYGULAMALARA İHTİYAÇ VAR'Bugün şehircilikte '3.0' döneminin yaşandığına dikkat çeken Oktay, insana dair olan her şeyin belediyelerin görev alanına girdiğini belirterek, şöyle konuştu:"Bu doğrultuda, belediyelerin yaptığı hizmetin kapsamı ve çeşitliliği de giderek artış göstermektedir. Artık belediyeler yalnızca yol, su, yeşil alanlar, kanalizasyon, çöp ve temizlik konularıyla ilgilenen yapılar değildir; akıllı şehir teknolojilerinin kullanılması ve sosyokültürel projelerin uygulanması sorumluluğunu da üstlenmektedir. Akıllı şehirleri, sizlerin de bildiği gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin üst düzeyde kullanıldığı şehirler olarak nitelendirebiliriz. Yeni teknolojilerin belediyeler tarafından şehirlerde yaygınlaştırılması, kamu hizmetlerinin yerelde daha verimli ve etkin uygulanmasını sağlamaktadır. Dijital dünyanın gereksinimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması, kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir."'E-DEVLET'E ENTEGRASYON BAŞARIYLA İLERLİYOR'Yerelde halkın istek ve beklentilerine cevap verebilen, kaliteli ve hızlı hizmet sunulabilmesi için çağın şartlarına uyumlu uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bu çerçevede başlattığımız, belediyelerimizin sunduğu hizmetlerin e-devlet'e entegrasyon süreci başarıyla ilerlemektedir. Bugün, 'Dijital Türkiye Platformu' üzerinden 73 ilimizde bulunan 311 belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Çevrimiçi yerel hizmetlerin yaygınlaştırılarak hizmet sunum hızının artırılması konusunda tüm belediye başkanlarımızı bir kez daha daha duyarlı ve yenilikçi olmaya davet ediyorum. Her birinizin vizyoner yerel yöneticilerimiz olarak, geleceği öngörüp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uzun vadeli çözümler geliştireceğinize inancım tamdır" diye konuştu.- Ankara