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Fuat Oktay, Ankara'da cenaze törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin hayatını kaybeden babası Ahmet Başçeri'nin cenaze törenine katıldı.

08.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:46Fuat Oktay, Ankara'da cenaze törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin hayatını kaybeden babası Ahmet Başçeri'nin cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Başçeri, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.



Politika

Kaynak: DHA

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