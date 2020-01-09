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Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

09.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:22Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Oktay, Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fuat Oktay mesajında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

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