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Fuat Oktay: Görüşmeler kaldığı yerden devam edemez

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti.

20.07.2019 15:42 Fuat Oktay: Görüşmeler kaldığı yerden devam edemez
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti. Ada'da 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları için bulunan Oktay, resmi ziyaretler de yaptı.
Akıncı ile  görüşmesinde Kıbrıs konusuna değinen Oktay, "Crans Montana'da müzakerelere kaldığı yerden devam edilmesi gibi beklentiler var. Bunun kabul edilemez olduğunu zaten defalarca ifade ettik. Ortak komite ve gayri resmi 5'li toplantı teklifi var. Bunlar ciddi fırsatlar. Bu fırsatlar her zaman masada olmayabilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, "Rum tarafı Kıbrıslı Türkleri kendileri gibi hakları olan eşit bir varlık olarak içlerine sindirebilirse çözüme ulaşılabilir. Rum lider toplumu adına gerçekten ne istiyor, bunun netleşmesini istiyoruz. Elbette müzakere edilebilecek bir şey olmalı. Ama nedir istedikleri?" diye sordu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Fuat Oktay'ın Akıncı'yı ziyareti ve açıklamalar


Kaynak: DHA
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