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Fuat oktay: ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık (1)

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık ediyor.

27.09.2019 11:29Fuat oktay: ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık (1)
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık ediyor. Oktay, toplantının öncesinde İstanbul'daki dün yaşanan deprem ile ilgili yaptığı açılamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" dedi. AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473 olduğunu belirten Oktay, "Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar" ifadelerini kullandı.
Depremde yaralananlarla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay şunları söyledi: "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu
edilmiş durumdadır."



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Kaynak: DHA

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