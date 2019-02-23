Fuat Oktay, Kahvehanede Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programları kapsamında geldiği Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Dipsizgöl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Oktay, muhtar Şükrü Tezcan'dan mahalle hakkında bilgi aldı.
Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen, kahvehanedeki sobanın yanında onlarla çay içen Oktay, mahalle sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamını iletti.
Oktay'a ziyaretinde, Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, AK Parti
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir
, Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay ve AK Parti
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
de eşlik etti.
Oktay, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mahalleden ayrıldı.
Güncel
Kaynak: AA