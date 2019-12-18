Haberler » Güncel » Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü - Haber

Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

18.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:28Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı. Güvenlik ve başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ersin Tatar, fuat oktay, Tatar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08 Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Haber
23:05 Gıda zehirlenmesi şüphesi - Haber
23:05 Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Haber
23:03 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Haber
23:02 Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
18.12.2019 23:10:06