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Fuat Oktay: KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir" dedi.

21.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:45
Fuat Oktay: KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin, koronavirüsle mücadelesinde KKTC'ye ve adadaki soydaşlara gereken her türlü desteği verdiğini bildirerek, "Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Politika

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