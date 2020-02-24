Fuat Oktay: 'Tek Durak Hizmet Noktası' kamu hizmetlerinin sunumunda devrim

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Tek Durak Hizmet Noktası' uygulaması için pilot çalışmalara başlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımız, farklı işleri için onlarca kuruma gitmek zorunda kalmayacak, tüm iş ve işlemlerini tek bir noktada ve tek bir kişi ile daha rahat halledebilecektir. Bu, Türkiye'de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir" dedi.

Bu yılın ilk 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı', Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Oktay, dün İran'da meydana gelen deprem sonucu Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların da en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

'1 MİLYAR 180 MİLYON KEZ GİRİŞ YAPILDI'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından 9'uncu toplantıyı yaptıklarını belirten Fuat Oktay, 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması' kapsamında yürütülen başarılı çalışmalar sonucu Birleşmiş Milletler (BM) tarafından üye ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeyini belirlemek için yapılan çalışmada, Türkiye'nin 2018 yılı değerlendirmesinde, 193 ülke arasında 68'inci sıradan 53'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. Oktay, "2019 yılsonu itibarıyla Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan hizmet sayımız ise toplam 5 bin 170'e, bunları sunan kurum sayımız 645'e; kullanıcı sayısı 45 milyona ulaşmıştır. Dijital Türkiye Portalı'na 1 milyar giriş hedefini de aşıp, 2019 yılsonu itibarıyla toplamda 1 milyar 180 milyon kez giriş yapılmıştır" dedi.

Dijital Türkiye Portali üzerinden tüm bilgilere tek bir sayfadan ulaşılabilen ve herhangi bir yeni bilgi ve belge ibrazını gerektirmeyen bütünleşik hizmetlerden katma değeri yüksek olanlarını vatandaşın kullanımına sunulmasını hedeflediklerini söyleyen Oktay, "Bu kapsamda, yakın bir zamanda kullanıma açılacak hizmetlerin ilki olacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecektir" diye konuştu.

'DİJİTAL TÜRKİYE PERFORMANS SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRILACAK'

Fuat Oktay, 2020 yılında Dijital Türkiye çalışmalarındaki temel önceliklerden ilkinin, karar vericilerin veriye dayalı olarak karar almasını sağlayacak, 7/24 verilere erişebileceği raporlama sistemini Dijital Türkiye Portalı'nda hayata geçirmek olacağını kaydetti. Bu kapsamda Dijital Türkiye hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak veriye dayalı performans takip sistemi geliştirdiklerini vurgulayan Oktay, "Dijital Türkiye Performans Sistemi adını verdiğimiz bu sistemin testleri ve pilot çalışmaları tamamlanmış olup, yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır" diye konuştu.

'TEK DURAK HİZMET NOKTALARI İÇİN PİLOT ÇALIŞMA BAŞLAYACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında dile getirdiği 'Tek Durak Hizmet Noktası' çalışmaları hakkında da bilgi veren Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Tek Durak Hizmet Noktası çalışmasının da önümüzdeki günlerde pilot çalışmalarına başlayacağımızı buradan sizlerle paylaşmak isterim. Tek Durak Hizmet Noktalarımızdan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini şahsen fiziki mekanlarına giderek almak istemeleri halinde kamu kurumlarına ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan tek bir noktada tüm Bakanlıklar ile kurumların hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız, farklı işleri için onlarca kuruma gitmek zorunda kalmayacak, tüm iş ve işlemlerini tek bir noktada ve tek bir kişi ile daha rahat halledebilecektir. Bu, Türkiye'de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir. Uygulamaya aldığımızda, bürokrasinin nasıl azaldığına vatandaşlarımız da bizzat şahit olacaklardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fuat Oktay'ın açıklaması

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -