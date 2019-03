Fuat Oktay: Tüm Dünyayı Radikalizme ve Irkçılığa Karşı Ayağa Kalkmaya Davet Ediyoruz

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz"Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya hareket etti.Fuat Oktay Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "ChristChurch şehrinde Al Noorve Linwood camilerinde eşzamanlı terör saldırıları gerçekleşti. Bu saldırı, tüm vicdan sahiplerini ziyadesiyle üzmüştür. İlk belirlemelere göre 49 masum kardeşimiz şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, üç vatandaşımız da yaralılar arasında bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın durumlarıyla çok yakinen ilgilenmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleşen bu hain terör saldırısı üzerine Yeni Zelanda Genel Valisi Petsi Redi'yi aramış, ayrıca yaralanan vatandaşlarımızdan ikisiyle de telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanımız da muhatabını aramıştır. Bu vesileyle saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Masum kurbanların ailelerine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi."MİLLETİMİZ LİDERİNE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YİNE SAHİP ÇIKACAK"Saldırıların Cuma namazını eda etmekte olan savunmasız, masum insanları hedef almasını nefretle lanetlediklerini söyleyen Oktay, "Bu vahşeti iki yıldır planlandığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutunu teşkil etmektedir. Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece gündüz çalışan bir lider. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir. İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve bunlardan beslenen terör, günümüz insanlığının karşı karşıya kaldığı en önemli imtihanların başında gelmektedir. İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE, YENİ ZELANDA'YA ELİNDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRDIR""Müslümanlar dünya genelinde önyargı, ayrımcılık, nefret suçları ve nefret söylemlerinin mağduru olmaya devam etmektedir." diyen Fuat Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü; "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Özellikle uluslararası toplumun bu taşın altına elini koymasını, sorumluluk almasını, üzerine düşenleri yapmasını bekliyoruz. Bu saldırı, Yeni Zelanda özelinde dünyamızın ihtiyaç duyduğu birlikte yaşama kültürünün gerekliliğine dikkatleri bir kez daha çekmiştir. Türkiye, çok kültürlü toplumsal yapısıyla bu mücadelede Yeni Zelanda'ya elinden gelen tüm desteği vermeye hazırdır""TÜRKİYE, YENİ ZELANDA'NIN TERÖRLE MÜCADELESİNDE VE ATACAĞI ADIMLARDA YANINDA OLACAKTIR"Oktay Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığını sürdürdüğü hatırlatarak, "Dost ülke Yeni Zelanda halkının yanında olduğunu göstermek, taziyelerimizi ilk ağızdan aktarmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Sayın Dışişleri Bakanımızla birlikte birazdan Yeni Zelenda'ya yola çıkacağız. Yeni Zelanda'ya gidişimiz, terör kurbanlarının yakınları, yaralılar, Yeni Zelanda Müslüman Toplumu, Yeni Zelanda halkı ve Hükümetiyle dayanışmamızın bir yansıması ve dünyada yükselen İslam ve yabancı düşmanlığına karşı duruşumuzun da somut nişanesi olacaktır. Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır" dedi.Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu açıklamanın ardından Yeni Zelanda'ya hareket etti.Görüntü dökümü:---------------Oktay ve Çavuşoğlu'nun gelişi-Oktay'ın açıklamaları-Uçağa geçmeleri-Genel ve detaylar