Fuat Oktay Türkiye-Kazakistan işbirliği toplantısı sonrası konuştu

TÜRKİYE-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, basın açıklaması yaptı.

Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in katılımıyla, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantının ardından Oktay ve Mamin basın açıklamasında bulundu. Açıklama öncesinde, İşbirliği imza töreni gerçekleşti.

Oktay, "Ticaretten yatırıma, ulaştırmada eğitime, tarımdan kültür alanına kadar geniş bir yelpazede, ticaret ve yatırım alanında 14, ulaştırma alanında 6, kültür ve turizm alanında 11, eğitim alanında 5, sağlık alanında 4, sanayi, bilim, teknoloji alanında 8, tarım alanında 7, çalışma ve sosyal güvenlik alanında 3, çevre ve şehircilik alanında 4, bankacılık ve finans alanında 2, gençlik alanında 1 olmak üzere, toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir Eylem Planını nihaileştirerek huzurlarınızda imza altına almış bulunuyoruz. Söz konusu Eylem Planı ile ikili ilişkilerimizde kaydedilen somut gelişmelerin takibini kolaylaştırmayı ve çözüm odaklı adımlar atabilmeyi hedefliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İKİLİ TİCARETİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye-Kazakistan ikili ticaret ilişkilerine çok önem verdiğini dile getiren Oktay, "Orta Asya'daki en büyük ticari ortaklarımızdan birisi olan Kazakistan'la var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi ekonomik temellerle sağlamlaştırma gayesiyle çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sayın Başbakan Askar Mamin ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde gelinen son durumu heyetlerimiz ile birlikte istişare ederek mevcut ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye-Kazakistan ikili ticaretine çok önem veriyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 10 milyar dolar hedefini düşündüğümüzde. Bu konuda Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 10 milyar Dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha çok gayret göstermeliyiz" dedi.

Oktay, bugün gerçekleştirilen İş Forumunda 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal işbirliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalandığını dile getirdi.

ORTAK ŞİRKET VE LOJİSTİK MERKEZLERİ

İki ülke arasında, ticarette maliyet ve zaman kaybını önleyecek ortak projelerin eylem planının ise, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalanacağını dile getiren Oktay, "Teknik Toplantılar neticesinde; Kara Ulaştırma Karma Komisyonu'nun iki ülke arasındaki işbirliği konularını değerlendirmek üzere, 2020 yılının Nisan ayında toplanması, Hazar Denizi geçişi ve Orta Koridor projeleri çerçevesinde iki ülkenin ortak şirketler ve lojistik merkezleri kurması, tersanecilik alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun Türkiye ve Kazakistan arasındaki taşımalarda daha etkin bir şekilde kullanılması amacıyla ortak bir çalışma yapılması, İki ülke arasındaki ticarette başta gümrükler alanında işbirliği olmak üzere maliyet ve zaman kaybını önleyecek ortak projelerin hızlandırılması, Helal akreditasyon, kombine yük taşımacılığı ve yeni sinerji ortak ekonomi programı eylem planı da yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında imzalanacak anlaşmalarımız" şeklinde konuştu.

"20 ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ise konuşmasında, "İki cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantıya, bu toplantı büyük katkı sağlayacaktır. Bizler burada işbirliği protokollerini imzaladık ve birçok konuda kararlar aldık. Bizler, bugün maksatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu taşıyoruz. Günümüzde 4 bin 200'den fazla Türk iş sahasının ülkemizde olduğunu belirtmek istiyorum ve bunlar günümüzde başarılı çalışmalara imza atıyor. İlk yarıyılı değerlendirecek olursak, iş adamlarının 2018 senesiyle karşılaştırdığımızda, her yıl katlanarak ticari hacmimizin büyüdüğünü görüyoruz. Bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz toplantı kararlarıyla daha önce alınan kararların gerçekleştiğini görüyoruz. Bundan sonra daha da güzel olacağına inanıyoruz. Türkistan şehri, ruhani başkentimiz olarak daha çok gelişime ihtiyacı olan bir şehrimizdir ve bununla ilgili olarak da iş adamlarımızı burada yatırıma davet etmek istiyoruz. Birçok iş alanlarının yatırımcılara uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin önde gelen iş adamları, iş çevreleri bizler için gerekli tüm şartların sağlandığı 20 anlaşmaya imza attığımıza şahit oldular. İki ülke arasındaki iş birliği ve ticari hacmi, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz ve buna inanıyorum" dedi.

- İstanbul