Fuat Oktay Türkiye, Kıbrıs'ta tek vücut, tek yürek

Fuat Oktay Türkiye, Kıbrıs'ta tek vücut, tek yürekSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törenle kutlandı.İstiklal Marşı'yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramının kutlamasıyla devam etti.Akıncı ile Oktay'ın mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirtilen bayraklar Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunuldu.Törende KKTC Hava Sporları Federasyonu uçuş ekipleri gösteri yaptı. Resmi geçitin ardından,askeri helikopterler ve arkasından Türk Yıldızları'na ait 2 uçak tören alanının üzerinde gösteri geçişi yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen törende konuştu.Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, Bilinmelidir ki; Türkiye, bu konuda tek vücut, tek ses, tek yürektir dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Lefkoşa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, 'Kalpleri her daim Kıbrıs Türkleriyle birlikte atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin sevgi ve selamlarını' iletti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkü'nü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme çabalarına son verdiğini belirten Oktay şöyle devam etti;'20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türk halkının barış ve güvenlik ideali doğrultusunda hak ve hukukunun eşit statü ile korunması yönündeki kararlılığımızın, bunu unutmak isteyenlere ısrarla hatırlatılması için bir vesiledir. Türkiye, o gün dünyaya, Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını net şekilde göstermiştir. Bunun yanı sıra, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, derin acıların tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğimizin de tarihi bir taahhüdü olmuştur. Yarım asrı aşan eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve nice zorluklara göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün azmi gurur kaynağı olmuştur.''Kıbrıs Türkü'nün vatanı koruma ve barış içinde refaha ulaşma iradesi, kendi cevherindeki erdem ve değerlere dayanmaktadır' diye devam eden Fuat Oktay, 'Mücahitlerden aldığı ve her daim tazelenen azmiyle, uygarca yaşama ve manen yücelme hedefine kararlılıkla ilerlemesi, her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle, bu mücadelenin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı şükranla yad ediyorum' şeklinde konuştu. Kıbrıs sorunu ile ilgili de açıklamalar yapan Oktay, şu mesajları verdi;ADİL VE KALICI BARIŞ VURGUSU'Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, meselenin eşit ortaklık temelinde, adil ve kalıcı biçimde çözüme kavuşturulmasını amaçlamış, doğru olanı sabırla takip etmiş ve bu doğrultuda fedakarlıktan da çekinmemiştir. Kıbrıs meselesi, bir siyasi irade meselesidir. Türk tarafı iradesini çözümden yana, eşitlikten yana koyarken, Rum tarafı çözümsüzlükten yana, eşitsizlikten yana ortaya koymaktadır. Rum tarafının Kıbrıs Türkü ile siyasi gücü paylaşmak istemediği de açıkça bilinmektedir ancak biz, her şeye rağmen Kıbrıs'ta Ada'nın ortak sahibi olan iki halkın kurucu iradesini esas alan, müzakere edilmiş çözümün ulaşılabilir bir hedef olduğuna olan inancımızı sürdürmek istiyoruz. Bugün yine 'çözüme varız' diyoruz. Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini garanti altına alan ve güvenlik endişelerini karşılayan adil bir çözüm için biz varız ancak müzakere etmek için müzakere etmeyi ya da tek taraflı çıkarlardan beslenen oyalama taktiklerini kabul edemeyiz.'Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Ada'ya barışın ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini savunduklarını kaydeden Oktay şunları söyledi;'Bilinmelidir ki; Türkiye, bu konuda tek vücut, tek ses, tek yürektir. TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti, 18 Temmuz'da yayımladıkları ortak bildiriyle Doğu Akdeniz bölgesinde milletimizin hak ve menfaatlerini korumayı hedefleyen her politik girişimin, aldığı her tedbirin, attığı her adımın sonuna kadar desteklendiğini tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Yüce Meclisimizin bu güçlü desteği, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimize dair kararlılığımızı daha da perçinlemiştir. Öteden beri kuvvetle vurguladığımız tüm adımları sahada birer birer eyleme dönüştürdük, dönüştürmeye de devam edeceğiz. Bunu kabullenmeyen Rum tarafı, Avrupa Birliği üyeliğini suistimal ederek oluşturduğu algıyla, ülkemizin faaliyetlerini durdurabileceğine inanmaktadır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konsey Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara da asla boyun eğmeyeceğiz. Rum tarafı, çözümden değil sorundan yana tavır takınarak, Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakkaniyet temelinde yaptığı, ortak komite kurulması teklifini de içeren, 13 Temmuz tarihli önerisini görüşmeye bile yanaşmamıştır. Rumlar, çözümsüzlükten güç almakta, çözümsüzlüğün bedelini de Kıbrıs Türk tarafına ödetmek istemektedir.'GENÇLİĞE ÇAĞRI ETKİNLİKLERE KATILINKıbrıs Türkü'nün güçlü olduğunu, yıldığının tarihte görülmediğini anlatan Oktay, şunları kaydettiKıbrıs Türkü, yaşanan her musibetten güçlenerek çıkmış, dimdik ayakta kalmıştır. Kıbrıs Türkü'nün bu topraklarda geleceğe korkusuz bir şekilde bakarak, barış ve huzur içinde yaşaması bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olan Türkiye, kardeşlik bağlarımız ve garantör statüsünün getirdiği yükümlülükler doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıdır ve bu bağlar ilelebet canlılığını koruyacaktır. Bu bağları gelecek nesillere aktarmak için Türkiye ile KKTC arasında gençlerimize yönelik kültürel hareketlilik programlarına da önem veriyoruz. Bu kapsamda gençlerimize müjdelemek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kampları programında Türkiye'deki gençlerimize sağlanan tüm imkanları bundan böyle KKTC'li gençlerimize de sunacağız. Buradan tüm Kuzey Kıbrıslı gençlerimizi gençlik kampları programına başvurmaya ve Türkiye'de spor, sanat ve kültürel etkinliklere katılmaya davet ediyorum.KKTC CUMHURBAŞKANI 'KALICI BÖLÜNME TESCİL Mİ EDİLMEK İSTENİYOR'KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, 'Bizim istikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları daha nereye kadar sürecektir Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor' diye konuştu.Akıncı, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları nedeniyle durumun gergin bir hal aldığını, tırmanmakta olan durumu dikkate alarak ve iş birliği yoluyla çözüme giden süreci kısaltmak amacıyla Rum liderliğine bir öneride bulunduğunu ifade ederek, Rum tarafına bir öneri sunduğunu ve önerinin özünün;?tek yanlı girişimlerden kaçınarak birlikte davranmayı öngörmek? olduğunu kaydetti.'Madem ki bu kaynakların ortak zenginliğimiz olduğu kabul ediliyor, o halde bunları değerlendirmek için ortak bir komite kuralım ve bu konuları orada kararlaştıralım önerisinde bulunduk' diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderliğinin bu öneriyi reddettiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek uluslararası tanınmış sahip kimliğini istismar ederek, eşitliğe ve ortaklaşmaya yanaşmadıklarını belirtti ve 'Bu durumda bize ve Türkiye'ye de Rumların tek yanlı girişimlerini dengeleyecek benzeri davranışlar sergilemekten başka seçenek bırakmıyorlar' dedi.