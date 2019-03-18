Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Terör Saldırısının Yaşandığı El Nur Camisi'ni Ziyaret Etti (2)

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Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.
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Kaynak: AA