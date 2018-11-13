Fuat Sezgin ve Eserleri Gençlere Anlatılacak

13 Kasım 2018 Salı 14:12



13 Kasım 2018 Salı 14:12

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi arasında, İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'i yeni nesillere en doğru şekilde aktarıp uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'ndeki protokol imza törenine, Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği (ESRUC) Başkanı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve çok sayıda üniversitenin rektörünün katıldığı belirtildi.İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Sezgin'i yeni nesillere en doğru şekilde aktarıp uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla söz konusu protokolün imzalandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olma yolunda atmış olduğu önemli adımlardan biri olan ve dünya genelinde yaklaşık 150 yüksek öğretim kurumu olmak üzere 4 kıtadan 30'u aşkın ülkeden katılım sağlanarak kültürün, sanatın, bilimin ve yüksek öğretimde yeni açılımların yaşandığı büyük bir katılım projesi olarak ortaya çıkan ve kuruculuğu ile başkanlığını Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü, ESRUC ile İBTAV arasında protokol imzalandı."Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, Türkiye'nin İslam bilim tarihi ile ilgili mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ve bu yönde en çok çaba gösteren bilim insanlarından birinin Prof. Dr. Sezgin olduğunu belirterek, "Sezgin hayatını, İslam medeniyetinin 800 yıllık kesitinde bilim ve teknolojinin birçok alanında dünyaya öncülük eden bilim adamlarının keşiflerini gün yüzüne çıkarmaya adamıştır." ifadelerini kullandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya ise Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak bu doğrultuda 2019 yılı boyunca 21 il ve yurt dışında farklı etkinlikler düzenlemek için girişimlere başladıklarını aktardı.