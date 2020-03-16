Fuat Tosyalı,’’ Çalışmalarımıza akıl kattık ve başardık’’
Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Kültür Buluşmaları etkinliği kapsamında Tosyalı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Bir Başarı Hikayesi" söyleşisiyle Ordulularla buluştu.
16.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:33
Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Kültür Buluşmaları etkinliği kapsamında Tosyalı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Bir Başarı Hikayesi" söyleşisiyle Ordulularla buluştu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Fuat Tosyalı, Ordu, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ekonomi
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ekonomi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Ekonomi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Ekonomi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?