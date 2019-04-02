Fuat Üstündağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DENİZLİ BABADAĞ belediye başkan adayı olan Fuat Üstündağ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ BABADAĞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Fuat Üstündağ isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DENİZLİ BABADAĞ adayı Fuat Üstündağ kimdir? Bağımsız DENİZLİ BABADAĞ adayı Fuat Üstündağ yüzde kaç oy aldı?

Fuat Üstündağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DENİZLİ BABADAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Fuat Üstündağ BABADAĞ ilçesinde % 19,21 oranında oy almıştır. BABADAĞ ilçesinde % 19,21 oranında oy olan Fuat Üstündağ adlı Bağımsız adayı toplamda 856 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ BABADAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.