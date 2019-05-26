Fuatavni Duruşmaya Gelmezse Mal Varlığına El Konulacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve medya yapılanması davasında ''Anayasayı ihlal'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan firari olarak yargılanan Said Sefa'nın, bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde tüm mal varlığına el konulacağına yönelik hüküm kuruldu.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 25. Ağır CezaMahkemesinde görülen duruşmaya, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhankatılmadı.

Duruşmada, sanıklar hakkında düzenlenen kırmızı bülten talebinineksiklikler giderilerek yeniden ilgili bakanlığa gönderildiği, ayrıca Said Sefahakkındaki bazı evrakların mahkemeye geldiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararınınbeklenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan hakkında çıkarılanyakalama kararına rağmen, sanıkların duruşmaya gelmediği ve kovuşturmanınsonuçlandırılmadığını vurgulayarak, sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK)247/2-a bendi gereğince bilinen son adresine CMK'nin 248. maddesinde gösterilentedbirlere hükmedileceğinin şerhi düşülmesine ve avukatı bulunmayan firarisanıklara barodan müdafi istenilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararına göre, kaçak durumunda olan sanıkların bir sonrakiduruşmaya gelmediği takdirde, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarınael konulabilecek (CMK 248. maddesine göre) ve bu konuyla ilgili öncedenadreslerine yazı gönderilecek.

CMK'nin 248. maddesi ve ''Kaçakların yargılanması'' konu başlıklıhükmünde, ''Kaçağın, cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmayagelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarınaamaçla orantılı olarak cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi veyamahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyum atanır. Elkoyma ve kayyum atama kararı müdafiye bildirilir.'' ifadesi yer alıyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosutarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan"fuatavni" adlı hesabın kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğugerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Said Sefa hakkında ''cebirve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veyagörevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundanağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıldan22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Sanık Bülent Ceyhan hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak''suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.