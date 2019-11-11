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Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadın polisten yardım istedi: 2 gözaltı

Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadın polisten yardım istedi: 2 gözaltı Pasaportuna el koydukları kadını fuhşa zorladılarKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pasaportuna el koyularak fuhşa zorlandığını iddia eden yabancı uyruklu kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan 2...

11.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:05
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadın polisten yardım istedi: 2 gözaltı
Pasaportuna el koydukları kadını fuhşa zorladılar
KOCAELİ - 'nin ilçesinde pasaportuna el koyularak fuhşa zorlandığını iddia eden yabancı uyruklu kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay önceki gün 01.50 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Körfez Mahallesi'nden polis ekiplerini arayan yabancı uyruklu bir bayan, pasaportuna el koyan şahısların zorla kendisine fuhuş yaptırdığını söyledi. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların İzmit ve Dilovası'nda olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C. T.ve C.Y.adlı iki şahıs gözaltına alındı.
Fuhşa zorlanan kadın işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadın polisten yardım istedi: 2 gözaltı

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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