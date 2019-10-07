Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti

Hollanda yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.

ÜLKENİN İMAJI ZEDELENMESİN DİYE İSMİ DEĞİŞTİ

Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile anımsatması sebebiyle alındı.

ÖN YARGILAR SONA ERECEK Mİ?

Hollanda dünya genelinde Netherlands ismi olarak hafızalarda yer edinmişti. Hollanda, her ne kadar Netherlands ismiyle dünyada anılsa da ülkenin resmi adı olarak Holland kullanılıyordu. Holland isminin fuhuş ve uyuşturucuyu andırdığını düşünen ülke yöneticileri, radikal bir kararla ülkenin resmi adını Netherlands koydu. İsim konusunda değişikliğe giden yöneticiler, bu yeni kararla olumsuz ön yargıların sona ereceğini düşünüyor.

KIRMIZI FENERLİ SOKAK

Hollanda her ne kadar su kanalları ve laleleriyle bilinse de gece hayatı ve eğlencesiyle öne çıkıyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yer alan Red Light District (Kırmızı Fenerli Sokak) dünyada popülerlik kazanmış, en turistik yerlerin başında geliyor. Şehrin umuma açık legal genelevlerinin yer aldığı Kırmızı Fenerli Sokak, Hollanda ismiyle özdeşmesi ile devlet yöneticileri isim değişikliği kararı aldı.