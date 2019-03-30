Fuhuş bahanesiyle şantajdan yakalandı, hıçkırıklara boğuldu Mersin
'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı
MERSİN - Mersin'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri, adliyeye sevk edildiği sırada yüzünü kapatarak göz yaşı döktü. Edinilen bilgiye göre, polise başvuran bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla ilişkiye girdiği sırada görüntüye alındığını ve bu kayıtların kendisine şantaj unsuru olarak kullanılarak bir gün süreyle elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra, 25 bin 267 lira parasının zorla alındığını bildirdi. Ayrıca Y.B. adlı bir kadın da kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi oldu.Şikayet üzerine hareket geçen Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, merkez Yenişehir
ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda, Ç.B. ve E.B. adlı şüphelileri gözaltına alırken, evde yapılan aramada, 23 adet dijital materyal, 2 cep telefonu, çok sayıda kamera kaseti, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden Ç.B. eliyle yüzünü kapatarak uzun süre göz yaşı döktü.
Mersin, 3. Sayfa
Kaynak: İHA