Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermişKONYA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

25.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:48
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş
KONYA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarıyla hazırladıkları katalogları, müşterilene gönderdikleri, ayrıca 'Apartmanda elektrik var' ve 'Apartmanda elektrik yok' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.
'İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da geçen salı günü, Konya, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri yabancı uyruklu 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.
KATALOG YAPMIŞLAR
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, müşterilerine, 'Apartmanda elektrik var' ya da 'Apartmanda elektrik yok' şifereleriyle fuhuş için kadın olup olmadığını bildirdikleri saptandı. Kadınların fotoğraflarından hazırladıkları katalogları da müşterilerine gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise kadınların fotoğrafları ele geçirildi.
Türkiye'ye iş bulmak için gelen yabancı uyruklu kadınları, iş vaadiyle kandırıp, pasaportlarına el koyarak, fuhuşa zorladıkları öne sürülen 12 şüpheli, sorgularının ardından 'Fuhuşa yer temin etmek ve sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.
Şüpheli kadınlardan C.K.'nın eşi S.O.'nun daha önce yapılan bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklandığı belirtildi.
Operasyonda kurtarılan 25 kadının sınır dışı edildiği öğrenildi. Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

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