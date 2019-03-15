Fuhuş Çetesine "Misafir" Operasyonu

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde "misafir" adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Azerbaycan
, Kırgızistan
, Gürcistan
ve Özbekistan
uyruklu 7 kadın ise sınır dışı edildi.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Mart'ta çeşitli mahallelerdeki 11 evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, "misafir" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 7'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 19 zanlıyı gözaltına almıştı.
Amasya, Merzifon, Güncel
Kaynak: AA