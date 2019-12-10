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Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı

Edirne'de bir otelin odasında 'Kutu çıkacak' şifresiyle fuhuş yaptırılan şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan kadınlarında arasında üniversite öğrencilerinin de olduğu tespit edildi.

10.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:42

'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.

POLİS DEŞİFRE ETTİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmada, bir otelin kiralanan odasında fuhuş yapıldığı, otelin altındaki barda da fuhşa aracılık edildiğini belirledi. Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

12 KADIN YAKALANDI

Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı

Edirne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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