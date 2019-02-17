17 Şubat 2019, 13:39
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Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş

Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan iş vaadiyle kandırıp Kayseri'ye getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi. Çetenin, telefonda konuşurken polis için "amcalar" şifresini kullandığı belirlendi.

Kayseri'de 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk, 10 kadına fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 kişinin, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi.

FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan iş vaadiyle kandırdıkları kadınları Kayseri'ye getiren ve pasaportlarını aldıktan sonra senet imzalatarak fuhuş yaptıran fuhuş çetesine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı.

POLİS İÇİN 'AMCALAR' KADINLAR İÇİN 'ŞEKER'

Yapılan incelemede, tutuklanan 5 kişinin, kendileriyle telefonla bağlantı kuran kişilerle, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi. Operasyon sonrası yabancı uyruklu 9 kadın, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çete üyeleri böyle gözaltına alındı;

Polis,Kayseri
Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
HÜSEYİN KAYA: kadın polislerede kaynanam mı diyorlardı acaba haahaaahaaaaaaa karakollarda muhakkak dayıoğlu eviydi haahaaaaaaa
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ADINIZI YAZIN: ülkemiz müslümam ülke değil. . .
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ELEŞTİRİYORUM: böyle haberlerde hep de kandırılmış kadınlar diyorlar . , ben inanmıyorum kandırıldıklarına, hepsi degil belki ama yüzde 90 ı fuhuş için geliyor yakalanınca kandırıldım , gelip bizim ülkede fuhuştan saglam para yapıp kendi ülkelerinde kırallar gibi yaşıyorlar, yemeyin bu numaraları.
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GERÇEKLER: emmiiiiiiii
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