Fuhuş evine giden şahıslar müşterileri çıkartıp gasp yaptı...Hırsızlar kamerada

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:27

Fuhuş evine giden şahıslar müşterileri çıkartıp gasp yaptı...Hırsızlar kameradaKartal'da fuhuş yapan kadınların evine giderek bıçak ve silahla gasp yapan şüpheliler yakalandıZanlıların inşaat işçisi ve dondurmacı olduğu öğrenildiİSTANBUL - Kartal'da fuhuş yapan iki kadını, evine giderek içeride bulunan müşterileri dışarıya çıkarttıktan sonra tabanca ve bıçak tehdidiyle para ve cep telefonlarını gasp eden 3 şüpheli yakalandı. Emniyette birçok suçtan çok sayıda kaydı olduğu ve gözaltına alındıkları öğrenildi şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz 25 Kasım günü Kartal Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre para karşılığı fuhuş yapan N.S.ile Z.G.adlı iki kadını arayarak randevu alan 3 şahıs, olaydan 1 gün önce eve geldi. Eve giren şahıslar, kadınları beğenmediklerini bahane ederek evden ayrıldı. Ancak şahıslar ertesi gün yine randevu alarak saat 15.30 sıralarında eve geldi. Kapıdan zorla içeriye giren şahıslar, 2 müşteriyi evden çıkartarak kadınlara tabanca ve bıçak çekti.Bıçak ve tabanca çekip gasp ettilerTehdit eden şahıslar kadınların 430 lirasını ve 4 adet cep telefonunu çalarak kaçtı. Olayın ardından 2 kadın evlerinde gasp edildiklerini söyleyerek polise şikayette bulundu. Kadınların ifadelerinin alınmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini ve cep telefonu kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 3 gün içerisinde şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, geçtiğimiz 28 Kasım tarihinde Kocaeli'nde tespit edilen şahıslara operasyon düzenledi.Suç makinesi çıktılarOperasyonda Oktay T.(22), Turgut D.(25), ve Zekeriya B.gözaltına alınarak şubeye götürüldü. Sorgulanan şüphelilerden inşaat işçisi Oktay T.'nin daha önceden motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, kasten yaralama uyuşturucu madde kullanmak, tehdit suçlarından 15 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer inşaat işçisi Turgut D.'nin ise fuhuşa teşvik, hırsızlık, yaralama uyuşturucu kullanmak, Trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 15 kez yakalandığı öğrenildi.Cezaevine gönderildilerŞüpheliler arasında bulunan ve dondurmacılık yaptığı öğrenilen Zekeriya B.'nin ise tehdit, hakaret, kundaklama, hırsızlık, yaralama, öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 14 kez yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.