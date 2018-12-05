Vatandaşların "Fuhuş Yapılıyor" Dediği Konteynerden Dram Çıktı

Adana'da vatandaşların fuhuş yapıldığı ihbarında bulunduğu konteyneri basan polis, evsiz kalan yaşı küçük bir kız ile 2 erkeğin burada kaldığını belirledi.

POLİS EKİPLERİ KONTEYNERDEN İÇERİ GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar lüks bir otelin hemen yanı başında boş arazide bulunan konteynerde 1'i kadın 3 kişinin kaldığını ve fuhuş yaptıkları ihbarında bulundu. Polis bu ihbar üzerine boş arazide bulunan konteynere operasyon düzenledi. Polis konteynerin kapısı kapalı olduğu için içeriye pencereden girdi. Konteynere pencereden girerek arama yapan polis, 3 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kayıtlarını sorguladı.

KALACAK YERLERİ YOKMUŞ

Polis, herhangi bir aramaları bulunmadığı belirlenen 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen kız çocuğu H.K., Ahmet K. ve Murat B.'den eşyalarını toplayarak konteynerden çıkmalarını istedi. 3 arkadaş, kalacak yerleri olmadığını, bu nedenle burada kaldıklarını, çıkmaları halinde kış günü sokakta kalacaklarını söyledi.

ÇIKMAK ZORUNDA KALDILAR

Polis konteyner şahıs malı olduğu için 3 kişiyi buradan çıkarmak zorunda olduğunu, şikayet olduğunu belirtti. Bunun üzerine eşyalarını bir poşete dolduran 3 kişi konteyneri terk etti. Polis 3 kişiyi sokakta kalmaması için ilgili birimlere yönlendirip yardım talebinde bulunmalarını istedi.

İşte olay yerinden görüntüler;