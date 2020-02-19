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Fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

Yalova'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 22 zanlı yakalandı.

19.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:36
'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 22 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ve 3 ilçede savcılık koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, 5 otel ve 14 eve yönelik operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, bu silaha ait 41 fişek, bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye götürüldü.
Ayrıca, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 28 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

Yalova, Güncel

Kaynak: AA


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