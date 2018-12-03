Fuhuş Operasyonu

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:17

Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen 2 kadın ile kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.Yaklaşık bir ay süren fiziki takip sonucunda fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı.Kadınların telefonda görüştükleri kişilerle "koli geldi", "müsaitsen gel" şifreleriyle irtibat kurduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.