27.06.2019 17:13
Haberler » Güncel » Haber

Fuhuş operasyonu

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, biri yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Karabük 'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, biri yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadın D.R (21) ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.
"Fuhuşa aracılık, yer temini ve teşvik ettikleri" iddia edilen şüphelilere 644'er lira idari para cezası verildi, söz konusu ev halk sağlığına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 90 gün süreyle mühürlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen D.R'nin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.Fuhuş operasyonu
Kaynak: AA
Karabük , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:21 Filistinlilerin boykot ettiği Filistin konulu Bahreyn Çalıştayı'nda neler oldu?
17:20 NATO'dan S-400 açıklaması
17:20 Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu
17:20 HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava
17:19 Sanatçı Haluk Levent'ten Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
17:19 DENİZLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
17:19 SPOR Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor