Fuhuş Operasyonu - Balıkesir

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınları çeşitli yollardan yurda getirerek kendilerine ait ikametlerde fuhuş yapmaya zorladıkları değerlendirilen 10 şüphelinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık yapan 9 şüpheli ile 4'ü Azerbaycan
uyruklu 5 kadını gözaltına aldı.
Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda biri Azerbaycan uyruklu 2 erkek şüpheli ile bir kadın daha yakalandı.
Şüphelilerden 2'si kadın 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen E.Y. (48), M.S. (80), M.A.U. (72), F.D. (52) ve H.D. (31) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Azeri uyruklu kadınlar ise Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54