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Fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

Konya'da geçtiğimiz günlerde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

09.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:55Fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
'da geçtiğimiz günlerde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde fuhşa zorlama ve yer temini sağlamak suçundan yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen S.O., eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile Mersin'de olduğu tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin fuhuş suçundan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 25 bin lira para ve fuhuştan elde edilen para miktarları ve kadınlara verilen randevuların kaydedildiği 2 adet defter ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.O., eski karısı Ö.K., yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile Mersin'de olduğu tespit edilen 1 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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