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Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, asayiş ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi.

22.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:42Fuhuş operasyonuna 2 tutuklama
'in Edremit ilçesinde, asayiş ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi. Suçüstü yakalanıp gözaltına alınan C.G. ve T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, T.K. isimli erkeğin aracılık yaptığı C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, iki şahsı yakın takibe aldı. C.G.'nin 2 ayrı evde fuhuş yaptığını belirleyen polis ekipleri, hazırlıkların ardından operasyon düzenledi. İki eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, C.G.'yi ve T.K.'yı suçüstü yakaladı. Evlerde yapılan aramada 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. ekiplerince gözaltına alınan C.G. ve T.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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