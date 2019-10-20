- Fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
NİĞDE - Niğde
'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonuna düzenlediği operasyonla ilgili iş sahibi S.A'nın yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi S.A, tutuklandı. Fuhuş yaptığı iddia edilen E.K. ve M.Ö, adli kontrol şartıyla masaj salonu çalışanı M.O. ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.