Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırmacı Mahallesi'ndeki bir sitede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evi takibe alan polis, fuhuş yapıldığını tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı iddia edilen A.Ü. ile fuhuşa aracılık ve ev temin ettiği öne sürülen F.I. (35), S.A. (30) ve Y.E.E. (23) gözaltına alındı. T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) de bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan T.Ç.T., V.S. ve A.Ü. serbest bırakıldı. S.A. ve F.İ. isimli kadınlar ile Y.E.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.