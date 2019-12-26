Haberler » Güncel » Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haber

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

26.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:50
'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışmalarda bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını tespit etti.
Şüphelilerin, müşterilerini internet üzerinden bulduklarını belirleyen ekipler, İzmit ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin eden biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptığı ileri sürülen 3 kadınla ilgili de işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58   İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı - Haber
23:50   Usta öğreticilerden kadro talebi - Haber
23:48   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:23   AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
27.12.2019 00:01:59