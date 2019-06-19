19.06.2019 12:49
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Fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Niğde'de fuhuş yaptıran kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de fuhuş yaptıran kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri Fuhşa teşvik aracılık veya zorlama fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı çalışma kapsamında Esenbey Mahallesi'nde bir evde para karşılığı fuhuş yapıldığını tespit etti. Eve yapılan operasyonda L.K., F.Ç, A.K ve G.G gözaltına alındı. Olayda bin 540 TL, 1 adet Laptop,1 adet kelebek bıçak ve 7 adet flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

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