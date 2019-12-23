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Fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

23.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:50
'nin ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kırklareli ve Babaeski emniyet müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki kısmen zihinsel engelli bir kızı fuhşa sürükledikleri iddiasıyla bir grubu fiziki ve teknik takibe aldı.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkeme İ.Ç, U.Ö, E.D. ve E.B'nin tutuklanmasına diğer zanlıların ise adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.
Serbest bırakılmalarına Babaeski Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA


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