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Fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

07.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:08
'de fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.
Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. yakalandı.
Öte yandan fuhuş yaptırılan Gürcistan uyruklu E.M'nin de sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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