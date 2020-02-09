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Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

09.02.2020 01:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 01:35

'nin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aydır sürdürülen çalışmalar kapsamında fuhuşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 17'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 46 kişi yakalandı. Fuhuş yaptığı değerlendirilen yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği, 29 kişinin ise ifadelerinin ardından emniyetten salıverildiği öğrenildi.

Fuhuş yapıldığı belirlenen 22 daire de ekiplerce mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen fuhuşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen şüphelilerden 2'si kadın 4 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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