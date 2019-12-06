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Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler

Konya'da 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2'si yabancı uyruklu 3'ü kadın 5 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin randevu defterine, kadınların günlük kazançlarını yazdıkları öğrenildi.

06.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:45

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, bu sabah eş zamanlı olarak daha önce belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen defterde kadınların günlük kazançlarının not edildiği öğrenildi.

11 KADINA FUHUŞ YAPTIRDILAR

Yapılan operasyonda 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Süleyman O., yeğeni Sercan O., boşandığı eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi ile mağdur 11 kadın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, iki farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen polis, şüphelilerin kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin ise kardeşi Elif K.'ya da fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Fuhuş yapan kadınların, kendilerini arayan müşterilere referansının kim olduğunu sorduğu da kaydedildi. Yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
HULK:işçinin hakkını vermişler
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EMRE:Ulan kadın olmak vardı yemin ederim, güzel para.
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DİNLER DİLLER ŞEHRİ MARDİN:o kadar rezillerin şeyini çekiyorlar iş sonunda kim hakkını yediri başka kuneke. . işte yeni türkiye . . keşke eskisi gibi yasaklar olsaydıda böyle olmasaydı
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DÖSEMECI ARIF:DEMEKKI DEFTER TUTUYORLARMIS NE VAR BUNDA
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Yine dümenden mevlana torunlarında sıradan bir haber daha:))
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