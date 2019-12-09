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Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış

KONYA'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

09.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:46Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış

KONYA'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırdıkları ve kazançlarının bazen yarısını bazen de 3'te 1'ini aldıkları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Ekipler, daha önce belirlenen 6 adrese, cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polisler, 2 farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen ekipler, şüphelilerin, kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin, kardeşi Elif K.'ye de fuhuş yaptırdığı belirlendi. Fuhuş yapan kadınların, kendilerine telefonla ulaşanlara, referansının kim olduğunu sorduğu da öğrenildi.

BORÇLANDIRIP, KENDİLERİNE ÇALIŞTIRMIŞLAR

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerin, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırdıkları,  kadınların kazançlarının bazen yarısını bazen de 3'te 1'ini aldıkları belirtildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadını, ülkesindeki hasta çocuğunun masraflarını karşılamak zorunda olmasından faydalanıp, fuhuş yapmaya zorladığı öne sürüldü. Diğer kadınların da çeşitli mağduriyetlerinden faydalanılıp, çalıştırıldıkları belirtildi.

Mağdur olan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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