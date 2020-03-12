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Fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Balıkesir'de düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

12.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:51
Balıkesir 'de düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 14 ev ile 2 iş yerinde uyuşturucu satıldığı ve fuhuş yapıldığını bilgisine ulaştı.
Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik takibi sonucu 16 kişinin konuyla bağlantısı olduğu tespit edildi.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 16 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Güncel

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