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Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandıran hırsızlar yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü internet siteleri aracılığıyla 'fuhuş' pazarlığı yaptıkları 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, 40 bin TL dolandıran 4 kişi, Denizli'de yakalandı.

23.08.2019 11:16
Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandıran hırsızlar yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, internet üzerinden 'fuhuş' pazarlığı yapıp, 40 bin TL dolandıran şüphelilerin peşine düştü.

1 AY TAKİP ETTİLER

Verdikleri hesap numaralarına mağdurları kandırarak para gönderten şüphelilerin, 1 ay süren takip sonunda Denizli'de yaşayan K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö.(49) ve E.Ö. (42) olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandıran hırsızlar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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