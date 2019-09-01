Fuhuş yapmayı reddeden karısını boğarak öldürdükten sonra cesedini çöpe attı

Hindistanın başkenti Delhi'de yaşayan 27 yaşındaki Jalil Shaikh isimli erkek, hayat kadınlığı yapmayı kabul etmeyen eşi Fatema Sardar'i boğarak öldürdükten sonra çöpe attı.

YAKALANDI

Akrabaları tarafından teşhiş edilen Fatema'nın yapılan otopsisinde boğazında boğularak öldürüldüğüne dair izler bulundu. Olaydan sonra kaçan kocanın köyüne kaçtığı ihtimaline karşın bir polis ekibi kocanın yaşadığı köye gitti. Polis tarafından köyünde yakalan Jalil, Delhi'ye geri götürüldü. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderild.

Polis komiseri Devender Arya, Jalil'nin sürekli karısına para karşılığı erkekler ile ilişkiye girmek için baskı yaptığı karısı kabul etmeyince boğarak öldürüp bir parka attığını söyledi.